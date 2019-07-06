Fuat Oktay Kıbrıs'ta

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindeki heyet, günübirlik bir ziyaret gerçekleştirmek amacıyla Kıbrıs'a geldi.

Özel uçakla saat 09.50’de Ercan Havaalanı’na gelen Oktay’ı Başbakan Ersin Tatar, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan karşıladı.

Oktay, Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu I. Ekonomi Konferansı açılışına katılacak. Fuat Oktay daha sonra Başbakanlık'ta Başbakan Ersin Tatar ile bir araya gelecek.

Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindeki heyet onuruna öğle yemeği verecek.

Öğleden sonra KKTC Yatırım Danışma Konseyi III. Toplantısı’na da katılacak olan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, daha sonra Kıbrıs'tan ayrılacak.