Fuat Oktay bu akşam adaya geliyor

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bu akşam KKTC'ye geliyor.

20 Temmuz kutlamalarına katılmak üzere ülkeye gelecek Oktay'ın bu akşam 21.30 sıralarında KKTC'de olması bekleniyor.

Alınan bilgiye göre, Oktay yarın sabah yapılacak iki törene katılacak ve ardından adadan ayrılacak.