Fuat Oktay adaya geliyor

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC’nin 36’ncı kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen tören ve etkinliklere katılmak üzere beraberindeki heyetle bu akşam ülkemize geliyor.

Protokol Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre heyette, TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ve 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla bulunuyor.