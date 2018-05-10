Fuar kavşağında korkutan kaza: 3 yaralı

Lefkoşa’da Fuar Kavşağı’nda bu sabah meydana gelen trafik kazası korkuttu. İki aracın çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre trafik kazası, bu saat 09.30 sıralarında meydana geldi.

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, 19 yaşındaki Asya Hoşoğlu, yönetimindeki PE 658 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada fuar kavşağına geldiği zaman anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden sağa fuar istikametine doğru dönüşe geçti.

Bu sırada Gönyeli istikametinden doğu istikametine doğru seyreden 59 yaşındaki Enol Kemaloğlu yönetimindeki KM 925 plakalı aracın önünü tıkadı.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan her iki araç sürücüsü ile PE 658 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 19 yaşındaki Asena Hoşoğlu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü açıklandı.