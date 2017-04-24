'Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali'nin tanıtımı, 2 Mayıs’ta ara bölgedeki Dayanışma Evi’nde düzenlenecek etkinlikte yapılacak.

Dayanışma Evi’nden yapılan açıklamaya göre etkinlik, 19.00-21.00 saatleri arasında yer alacak.

Etkinliğin açılış konuşmasını İsveç’in Lefkoşa Büyükelçisi Anna Olsson Vrang yapacak.

Festivalin tanıtım etkinliğine bu yıl, İsveç Büyükelçiliği’nin desteği ile, Stockholm Fringe Festivali organizatör ve yönetmenlerinden Adam Potrykus konuk olacak. Potrykus, Fringe Festivali organizasyonu, festivalin sanatçılara ve gerçekleştiği şehirlere nasıl katkı sağladığı ile ilgili bilgi verecek. Gecede ayrıca Buffer Fringe 2017’deki olanaklar, sanat yönetmeni Charalambia Theophanous tarafından katılımcılara aktarılacak.

Detaylı bilgi için admin@home4cooperation.info adresine elektronik posta göndrilebilineceeği veya 0548 834 57 40 numaralı telefondan bilgi alınabilineceği belirtildi.

(SEL)