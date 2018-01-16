"Frezy-lac" çocuk maması toplatılıyor
Lactalys şirketinin ürettiği bebek sütlerini tüketen bebeklerde salmonella vakaları tespit edildi
A+A-
Kıbrıs'ın güneyinde de satışta olan Alman menşeli “Frezy-lac” marka bebek sütlerinin, üretici şirket tarafından geri çağrıldığı bildirildi.
Politis gazetesi, “Lactalys” şirketinin ürettiği bebek sütlerini tüketen bebeklerde salmonella vakaları tespit edildiğini ve bu nedenle, sütlerin toplatılacağını yazdı.
Bu haber toplam 592 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler