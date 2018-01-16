"Frezy-lac" çocuk maması toplatılıyor

Kıbrıs'ın güneyinde de satışta olan Alman menşeli “Frezy-lac” marka bebek sütlerinin, üretici şirket tarafından geri çağrıldığı bildirildi.

Politis gazetesi, “Lactalys” şirketinin ürettiği bebek sütlerini tüketen bebeklerde salmonella vakaları tespit edildiğini ve bu nedenle, sütlerin toplatılacağını yazdı.