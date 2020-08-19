Fransız firkateyni de geldi

Fransız firkateyni "La Fayette" Kıbrıs’ın doğu kıyılarına geldi. Kıbrıs’ın doğu kıyılarına ulaşan Fransız firkateyninin çarşamba gününe kadar bölgede kalması bekleniyor.

Kıbrıs Haber Ajansı’nın (KHA) edindiği bilgiye göre, Fransız firkateyni Doğu Akdeniz’de izleme amaçlı devriye yapıyor.

"La Fayette", Yunanistan’ın Girit açıklarındaki Fransa-Yunanistan hava ve deniz ortak tatbikatına katılmıştı.

Fransız donanma gemisi, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Savunma Bakanlığı’ndan, Kıbrıs’ın doğu kıyısında kalıp mürettebatına dalış eğitimi yaptırmak için yetki talep edip almıştı.

KHA kaynağı, Fransız firkateyninin dalış eğitimi tamamlandıktan sonra çarşamba günü açık denize geri dönüp devriyesine devam edeceğini belirtti.

Kıbrıs ve Fransa’nın 7 Nisan 2018’de imzaladığı Savunma İşbirliği Anlaşması, Ağustos 2020 başında yürürlüğe girmişti Anlaşma, Kıbrıs ve Fransa arasında enerji ve deniz güvenliği alanlarında, erken uyarı ve kriz yönetimi, ayrıca terörizm ve deniz korsanlığı konusunda işbirliği sağlıyor.