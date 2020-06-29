Fransa'da Yeşillerin zaferi

Fransa'da dün ikinci turu yapılan yerel seçimler, Yeşiller ve sol ittifakın zaferiyle sonuçlandı. Henüz kesin olmayan sonuçlara göre ülkedeki büyük şehirlerin tümünde belediyeler Yeşiller ve sol ittifakın eline geçti.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurucusu olduğu Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (LREM) partisi ise seçim sonuçlarının belli olmasının ardından uğradıkları yenilgiyi kabul etti.

Parti Sözcüsü Sibeth Ndiaye, yaptığı açıklamada "Bu akşam hayal kırıklığı yaşıyoruz" dedi. LREM partisinden sadece Başbakan Edouard Philippe, Le Havre kentinde girdiği yarışta seçimi kazandı.

Yeşillerin başarısı

Yeşiller Partisi (EELV) Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Poitiers, Besançon ve Marsilya gibi Fransa'nın önemli kentlerinde yönetime gelme hakkını elde etti. Yeşiller Sözcüsü Eva Sas, yaptığı değerlendirmede seçim sonuçlarını "yeşil dalga" olarak nitelendirdi. Şu ana kadar büyük şehir olarak sadece Grenoble, Yeşiller Partisi tarafından yönetiliyordu.

Paris'te Sosyalist Parti'nin (PS) adayı mevcut Belediye Başkanı Anne Hidalgo yeniden belediye başkanı seçildi.

Aşırı sağcı Marine Le Pen'in liderlik yaptığı Ulusal Birlik Partisi'nin (RN) adayı Louis Aliot yüzde 52 oy alarak Perpignan'da belediye başkanı seçildi. Aşırı sağcılar bu sonuçla birlikte tarihlerinde ilk defa nüfusu 100 binden fazla olan bir kenti yönetecek.

Katılım tarihi düşük düzeyde

Mart ayı sonunda yapılması planlanan ancak koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen yerel seçimlerde katılım yüzde 40 gibi düşük bir düzeyde kaldı. Seçmenler yaklaşık 5 bin belediyenin yöneticilerini belirledi.

Oy kullanma işlemi sırasında sandıklarda maske takmak zorunlu tutuldu.