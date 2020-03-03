Fransa'da maske stokları tükeniyor

Fransa'da hükümet, hızla yayılan koronavirüs vakaları nedeniyle ülkedeki çok sayıda maske stokuna el koydu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hem depolardaki hem de üretimdeki çok sayıda koruyucu maskeye devletin el koyduğunu açıkladı. Twitter'dan yaptığı açıklamada Macron, el konulan maskelerin sağlık personeli ile koronavirüs bulaşanlara dağıtılacağını duyurdu.

Fransa Sağlık Bakanlığı'nın bildirdiğine göre, ülkede yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 hastalığından ölenlerin sayısının 4'e, virüs tespit edilenlerin sayısının da 204'e yükseldiği bildirildi. Son olarak hastalıktan hayatını kaybedenin 92 yaşında bir Fransız olduğu, öncesinde ölenlerden ise ikisinin Fransız, birinin Çinli turist olduğu açıklandı.

Maskelere el konulması halkı yatıştırmak için

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yakın kaynaklar, ülkedeki depolarda bulunan maske stoklarına el konulmasıyla hem hükümetin iyi bir kriz yönetimi yürüttüğünü göstermenin hem de halkı yatıştırmak istenildiğini belirtiyor.

Fransa şimdiye kadar acil durumlar için stokladığı 160 milyon koruyucu maskeden 10 milyonunu kullanılması için eczanelere, hastanelere ve hekimlere aktarmıştı. Ülkedeki eczanelerde korunma maskelerinin tükendiği bildiriliyor. İnternette ise maskeler astronomik fiyata alıcı buluyor. Fransa'da hükümet, maskeleri karaborsada fahiş fiayatlara satanlara yönelik inceleme yapılacağını duyurdu.

Maske kıtlığı çekiliyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüsten korunmak için kullanılan sağlık maskeleri ve tıbbi donanım malzemesinde eksiklik çekildiği, bu nedenle salgın ile etkin mücadele yapmakta zorlanıldığını açıkladı. DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Sağlık personelimizi korumadan Covid-19 ile mücadele etmemiz imkansız" diye konuştu. Mevcut maske stokunun hızla tükendiğini vurgulayan DSÖ Başkanı, ameliyatlarda kullanılan maskelerin fiyatının altı katına, suni solunum cihazlarının fiyatının üç katına, steril iş kıyafetinin fiyatının da iki katına fırladığını duyurdu.

DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, salgından korunmak için gerekli malzemelerin üretiminin yüzde 40 artması gerektiğini belirterek, hükümetleri, bunların üretimini cazip hale getirmek üzere adımlar atmaya çağırdı.

Hastanelerde maske hırsızlığı artıyor

Bugün Fransa'nın Marsilya kentindeki bir hastaneden 2 bin, Almanya'nın Sulingen kentindeki bir hastaneden de bin 200 koruyucu sağlık maskesi çalındığı ortaya çıkmıştı. Hızla yayılan yeni tip koronavirüs nedeniyle maske ve dezenfekte malzeme sıkıntısı çekiliyor.

İtalya'nın Avrupa Birliği'ni koruyu maske desteğinde bulunmasını talep ettiği açıklandı.