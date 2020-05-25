Fransa'da ilk trans belediye başkanı

Seçim kampanyasının merkezine ekolojik çalışmaları ve yerel ekonomiyi koyan Marie Cau, ülkenin ilk trans belediye başkanı olarak tarihe geçti.

AFP haber ajansına konuşan Cau, 'aktivist olmadığını' ve belediyeciliğe odaklanmak istediğini söyledi.

Cau, "İnsanlar beni trans olduğum için seçmedi, onlar bir seçim programını seçti. İlginç olan, işler normalleştiğinde sizi diğerlerinden ayrı tutmuyorlar" dedi.

Fransa'nın Cinsiyet Eşitliği Bakanı Marlene Schiappa da Twitter hesabından Cau'yu kutladı.

Kaynak: BBC