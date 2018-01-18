Franck Mbarga K.Kaymaklı'da
K-Pet Süper Lig ekiplerinden Küçük Kaymaklı'da yabancı futbolcu Franck Mbarga'yı kadrosuna kattı.
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Halit Dağ
K-Pet Süper Lig ekiplerinden Küçük Kaymaklı'da yabancı futbolcu Franck Mbarga'yı kadrosuna kattı.
Ligin ilk yarısında yabancı futbolcularından memnun olmayan ve 2. devrede kadrosuna kaliteli yabancılar katarak zirvede yer almak isteyen yeşil siyahlı ekipte geçtiğimiz günlerde takıma denenmek üzere katılan orta saha oyuncusu Franck Mbarga'yı kadrosuna kattı.
26 yaşındaki Kamerunlu futbolcu son olarak 2016 yılında 1461 Trabzon forması giymişti.
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