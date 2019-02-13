Fotoğraftaki çocuğu arıyor
Emekli Albay Mustafa Başel, 1974'te birlikte fotoğraf çektirdiği, 7-8 yaşlarındaki Kıbrıslı Rum kız çocuğunu arıyor
A+A-
Politis gazetesinde, 1974 savaşında görev yapan ve şu anda emekli Albay olan Mustafa Başel’in, o dönemde birlikte fotoğraf çektirdiği, 7-8 yaşlarındaki Kıbrıslı Rum kız çocuğunu, paylaştığı bir fotoğrafla aradığına dair bir haber çıktı.
Haberde, Başel’in söz konusu fotoğrafı Yenierenköy’de (Yaluşa) çektirdiğini ifade ettiği, o dönemde polislik yapan Osman Şah’ın ise, o fotoğrafın Dipkarpaz’da çekildiğini belirttiği kaydedildi.
Haberde, Şah’ın sosyal medya hesabındaki söz konusu paylaşımına yer verildi.
Bu haber toplam 1011 defa okunmuştur
Etiketler : mustafa başel
Önceki ve Sonraki Haberler