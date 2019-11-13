Fotoğraflarla “Bağımlı olma özgür ol”dediler

Mustafa ERKAN

Yıltan Taşçı Akademi’nin sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile işbirliğinde geliştirdiği “Bağımlı Olma Özgür Ol” adlı fotoğraf sergisi izleyici ile buluştu.

Akademi’nin 20 kursiyerinin altı ay çalışarak hazırladığı "Bağımlı Olma, Özgür Ol" temalı fotoğraf sergisi 4 Kasım Pazartesi akşamı saat 19.00'da Lefkoşa'daki Atatürk Kültür Merkezi Sergi Salonu'nda açıldı. Açılış konuşmaları gerçekleştirildi. Ardından katılımcılara teşekkür belgeleri takdim edildi. Geceye üst düzey bürokratların yanında, fotoğraf tutkunları ve halkın katılımıyla izlenime açıldı.

Karaokçu: Bağımlılıklarla mücadele yürek ister

Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, sergiyle ilgili konuşmasında ‘Mücadelemize önemli bir dokunuş’ başlığıyla başlarken şöyle devam ediyor;

“Bağımlılıklarla mücadele yürek ister. Katkısız insan sevgisi ve ülke sevgisi ister. Vicdani ve ahlaki değerleri güçlü bireylerle yürünecek bir yoldur bağımlılıklarla mücadele. Dokunduğunuz bir yaşam, yaşama yeniden döndürmektir bağımlı bireyi, yeniden doğmak gibi.

Yeniden yaşama döndürülen bireye toplum olarak önyargılarımızdan kurtulup yaşama tutunma imkanı sağladığımız oranda başarı yakalayabiliriz bağımlılıklarla mücadelede. ,

Bilgilerimizi, sevgilerimizi ve güçlerimizi, çıkarsız şekilde birleştirerek, çocuklarımıza ve gençlerimize yaşam kalitelerini yükseltecek güzel alışkanlıklar kazandırdığımız oranda bağımlılıklara karşı güçlendirebiliriz toplumsal koruma zırhımızı.”