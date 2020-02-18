Fotoğrafçılık, Özhan Özatay, iki oğlu ve iki kardeşi için çocukluktan gelen ve ailece tutkuya dönüşen bir tutku…

Merhum Fotoğrafçı Öztan Özatay’ın oğlu Özhan Özatay, Özatay Fotoğrafçılık’ta ticari olarak yürüttüğü baba mesleğini, fotoğrafa olan tutkusu ve çeşitli yarışmalara katılarak kazandığı ödüllerle taçlandırıyor.

Babasından devraldığı Özatay Fotoğrafçılık’ta Buket Özatay ve Özfer Özatay adındaki ödüllü fotoğrafçı olan kardeşiyle birlikte geçimini sağlayan Özhan Özatay, mesleğin hem sanat hem de ticari yönünde ter döküyor.

Özhan Özatay, Özatay Fotoğrafçılık yanında kurucusu olduğu Kıbrıs Fotoğraf Sanatı Derneği’nin de faal olması için kurulduğundan beridir yönetiminde görev alıp büyük uğraşlar veriyor.

“Babam ilk dükkânını Meclis karşısında 1970’li yıllarda açmıştı. Günümüzde birçok şubemiz var. Küçük yaşta makinelerin içinde büyüdük, her şeyi babamızdan öğrendik. Hem işin estetiğini hem de tekniğini ondan öğrendik.”

Büyük oğlu Öztan Özatay’ın da fotoğraf tutkusu olduğunu ifade eden Özatay, çocuk yaşta çeşitli yarışmalara katılıp ödül kazandığını belirtiyor.

Özatay, “Bu tutku babamdan bana, benden de oğluma geçti…” diyor.

Dijital yaşam ile fotoğrafçılık bitiyor…

Dijital yaşam ile birlikte artık fotoğrafçılığın bitme noktasına geldiğini dile getiren Özatay, fotoğraf çekimine talebin çok düştüğünü dile getiriyor.

Özatay, “Fotoğrafçılık artık hem basitleşti hem de bitme noktasına doğru gidiyor. Artık kimse fotoğraf baskısı bile yapmıyor. Tüm fotoğraflar telefonlarda, bilgisayarlarda saklı duruyor. Eskiden herkesin bir başucu fotoğrafı vardı. Büyükler ile doğum günü için çekime geliyordu. Şimdi sadece çocuklar için geliniyor. Düğün, nişan ve bu gibi büyük partilerde fotoğrafa talep oluyor.” diyor…

Özhan Özatay çocukları ile birlikte fotoğraf çekiminde

Özatay'ın Genel Doğa Kategorisi'nde aldığı Necmettin Külahçı Özel Ödüllü fotoğrafı