Fotoğraf yarışması başvuruları için yarın son gün

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin, bu yıl 29.’uncusunu düzenlediği Devlet Fotoğraf Yarışması ve Sergisi’ne başvurular yarın sona eriyor.

Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin önde gelen fotoğraf sanatçılarından oluşturulan seçici kurul, ulusal ve uluslararası birçok yarışmada jüri üyelikleri bulunan Nezaket Tekin, Orhan Cem Çetin ve Tahir Ün’den oluşuyor.

Kültür Dairesi’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde fotoğraf sanatının yaygınlaşmasını ve Kıbrıs Türk fotoğraf sanatının gelişmesini sağlamak amacıyla 28 yıldan bu yana düzenlediği Devlet Fotoğraf Yarışması ve Sergisi’ne eser kabulü 12 Kasım tarihinde başladı.

Üç ayrı kategoride eser kabul edilen yarışmada, konuların serbest bırakıldığı siyah/beyaz ve renkli kategorileri ile “Dört Mevsim Kıbrıs” başlığında da hem siyah/beyaz hem de renkli fotoğraf kabul ediliyor.

Kültür Dairesi Müdürlüğünde eser kabul edilen yarışmaya, 17 yaşını dolduran tüm KKTC vatandaşları başvurabiliyor.

ÖDÜLLER

Seçici kurulun kendi saptayacağı yöntemle yapacağı değerlendirme sonucunda, ödüllerin tümünü veya bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbest olacağı ve seçici kurulun arzu etmesi halinde verilecek jüri özel ödülünü alacak fotoğrafın ayrıca bin TL ile ödüllendirileceği bildirildi.

Seçici kurulun değerlendirmeleri sonucunda fotoğrafı sergilenmeye değer bulunacak katılımcılara katılım belgesi verileceği ve En Fazla Eseri Sergilenen fotoğrafçıya da teşvik amaçlı plaket verileceği ifade edildi.

Ayrıca Kültür Dairesi Özel Ödülü ile Osman Örek Özel Ödülü’nü almaya hak kazanacak eserlerin de belirleneceği yarışmada bu eserlerin sahiplerine de plaket verilecek.

Sergilenmeye değer bulunacak eserler içerisinden belirlenecek her kategoriden bir esere Başarı Ödülü ile bin 750TL para ödülü ve yine her kategoriden bir esere de mansiyon ile birlikte 750TL’lik para ödülü verilecek.

SERGİ AÇILIŞI VE ÖDÜL TÖRENİ AKM’DE

Seçici kurulun ödül vermeye ve sergilemeye değer bulacağı eserlerin 12-21 Aralık tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi’nde sergilenmesi planlanıyor. Ödüllerin de, sergi açılışında verileceği kaydedildi.