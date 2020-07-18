“Fotoğraf çekmek benim için bir tutku”

DİLA ŞİMŞEK

Bilgisayar teknisyeni Mehmet Tatlısesli, hobi olarak başladığı fotoğrafçılığı 8 senedir meslek olarak yapıyor…

Mehmet Tatlısesli, 1984 Lefkoşa doğdu. Gençlik dönemine kadar Çamlıbel’de yaşayan Tatlısesli, daha sonra Girne’ye taşındı. Yaklaşık beş yıldır da Çatalköy’de yaşayan Tatlısesli, evli ve iki çocuk babası…

Esasen bilgisayar teknisyenliği yapan Tatlısesli, hobi olarak başladığı fotoğrafçılığı sekiz sene önce mesleğe yöneltti.

Fotoğrafların anı ölümsüzleştirmesi nedeniyle anlamlı bir meslek dalı olduğunu ifade ediyor.

“Her şey uçar gider ancak fotoğraf her zaman bakabileceğiniz ölümsüz bir anıdır”

Düğün fotoğrafçılığı üzerine çalıştığını, ancak bireysel çekimler de yaptığını belirten Tatlısesli, ilk makinesini alıp hobi olarak başladığı dalda profesyonel bir adım atmaya karar verdi.

Fotoğraf çekmenin kendisi için bir tutku olduğunu söyleyen Tatlısesli, “Günümüzde pek yoktur ancak benim çocukluğumda gazete kuponu biriktirip verilen armağana ulaşmak vardı. Ben de kuponları biriktirip ilk fotoğraf makineme sahip olmuştum… Halk olarak fotoğraf çektirmeyi çok seviyoruz. Güzel anlarımızı ölümsüzleştirmek için de profesyonel anlamda fotoğrafçılara talep oldukça yüksek. Sevdiğim işi yapmaktan büyük keyif alıyorum” diyor.

Şu anda ulaştığı kitleden ve kariyerinden çok memnun olduğunu ifade eden Tatlısesli, bunun her şeyden önce geldiğini dile getiriyor. Tekniğini ve malzemelerini hep geliştirerek alanında öğrenmeye devam etmek istediğini kaydediyor.

Tatlısesli, sözlerine şöyle devam ediyor: “Naçizane tavsiyem, özel günlerinizden elinizde tek tutabilecek şey fotoğraflarınızdır, bunu unutmayın… Her şey uçar gider ancak fotoğraf her zaman bakabileceğiniz ölümsüz bir anıdır. Bu nedenle fotoğraf çekmek aslında o ana tanıklık etmek, o anı ölümsüzleştirmektir…”