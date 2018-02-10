Fotoğraf çekim gezileri devam ediyor.

Doğanın güzelliği deklanşöre takıldı

Havaların da bahar havasına bürünmesi ile birlikte doğanın canlanmasını fırsat bilen FODER, Üyelerine yönelik fotoğraf çekim gezilerini artırmaya başladı.

Geçtiğimiz Pazar günü Ülkemizin kuzey batı bölgesine yapılan gezi, yoğun bir katılımla gerçekleşti. Doğal güzelliklerin ve doğal bakirliğin ön planda olduğu bu bölgemizde, Çamlıbel, Koruçam, Sadzamköy taraflarında bol bol fotoğraflar çekildi.

Özellikle manzara fotoğraflarının yoğun olarak çekildiği gezide, orkideler ve endemik çiçeklerimiz de makro tutkunlarının mutlu olmasını sağladı.

Program dahilinde ziyaret edilen Geçitköy Göleti de farklı fotoğraf kareleri ile çekimlerde zenginlik oluşturdu.

FODER gezilerinin, önümüzdeki haftalarda da farklı güzergahlar ve farklı çekim içerikleri ile devam edeceği belirtildi.