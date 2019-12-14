“Fotoğraf bakmak değil hissetmektir”

Dila ŞİMŞEK

36 yaşındaki İsmail Özyol, sekiz senedir fotoğraf çekimi ile ilgileniyor. Sokak fotoğrafçılığı ve portre çalışmaları ile dikkat çeken Özyol, fotoğraf çekmeye başlamayı hayatının dönüm noktası olarak görüyor.

“Fotoğrafa 2011 yılında hayatımın, duygusal anlamda çok kötü olduğu bir zamanda başladım”

Lefkoşa’da doğan Özyol, Akıncılar’da yaşıyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi Ekonomi bölümünü bitirdikten sonra Yakın Doğu Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimi alan Özyol, şu anda özel bir şirkette gümrük müşavirliği yapıyor.

“Fotoğrafa 2011 yılında hayatımın, duygusal anlamda çok kötü olduğu bir zamanda başladım. Bu durumdan kurtulmam için farklı bir şeylere yönelmeliydim ve ben fotoğrafı seçtim. İyi ki de yapmışım, tam bir kurtarıcı oldu” diyor.

“Farklı tarzlar denedikten sonra, sokak fotoğrafçılığı ve portre-kurgu üzerinde çalışmaya karar verdim”

Ledra Art’da Kerim Belet’in verdiği fotoğraf kursuna yazılan Özyol, “Kerim’in güzel enerjisi fotoğrafa olan ilgimi daha da artırdı. Derken 2011 ağustosunda askere gittim ve hikaye henüz başlamışken bir duraklama dönemine girdi. 2012 yılında askerden çıkınca tekrardan hiç bırakmamak üzere fotoğrafa devam ettim. Kendimi geliştirme açısından birçok kitap okudum ve bol bol fotoğraf çektim. Farklı tarzlar denedikten sonra, sokak fotoğrafçılığı ve portre-kurgu üzerinde çalışmaya karar verdim” diye anlatıyor.

“Bir portre çekmek için, teyzenin perdelerini asmam gerekti”

Özyol, her çekilen anın anısının ve özelliğinin başka olduğunu söylüyor. “Sanırım hiçbir fotoğrafçı arkadaşım herhangi bir fotoğrafını en sevdiğim diye ayıramaz. Bu noktada bir anı olarak aklımda kalan bir olayı anlatmak isterim. Surlariçinde Katriye isimli bir teyze vardı yüzündeki hüzün beni çok etkiledi ve hemen fotoğrafını çekmek istedim, fakat bana fotoğrafını çekmem için perdelerini asmam gerektiğini söyledi. Gittim perdeleri astım ve fotoğraflarını çektim” şeklinde konuşuyor.

“Grafitti sanatçısı dostum Christos ile bir grafitti-fotoğraf sergisi açma hazırlığımız var”

Gelecekteki planları arasında sosyal sorumluluk amacı taşıyan bir sergi açmak olduğunu ifade ediyor. Özyol, sözlerine şöyle devam ediyor: “Kıbrıs’ın güneyinde Grafitti sanatçısı dostum Christos ile bir grafitti-fotoğraf sergisi açma hazırlığımız var. Diğer taraftan Fotoğrafik açıdan oldukça ilgimi çeken, Hindistan, Etiyopya ve Küba’yı ziyaret etmek en büyük isteğim. İnşallah bir gün başarırım… Son olarak çok sevdiğim bir Fotoğrafçı olan Don Mcculin’in bir sözünü hatırlatmak isterim. ‘Fotoğraf bakmak değil hissetmektir. Eğer çektiğinizi hissetmiyorsanız, fotoğrafınıza bakanlar da bir şey hissetmeyecektir’”

Katriye Abla: “Surlariçinde Katriye isimli bir teyze vardı yüzündeki hüzün beni çok etkiledi ve hemen fotoğrafını çekmek istedim, fakat bana fotoğrafını çekmem için perdelerini asmam gerektiğini söyledi. Gittim perdeleri astım ve fotoğraflarını çektim”

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