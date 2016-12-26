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'FOTO BERKANT' sonsuzluğa uğurlandı

'FOTO BERKANT' sonsuzluğa uğurlandı

Kıbrıs Türk toplumunun tanınmış fotoğrafçılarından, Limasollu Hasan Berkant yaşamını kaybetti, dün Girne'de sonsuzluğa uğurlandı.

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Kıbrıs Türk toplumunun tanınmış fotoğrafçılarından, Limasollu Hasan Berkant yaşamını kaybetti, dün Girne'de sonsuzluğa uğurlandı.

"Foto Berkant" imzasıyla, üç farklı kuşağım özel günlerini ölümsüzleştiren Hasan Berkant, "gülümseyiniz" dediği dostlarının gözyaşlarıyla, Nurettin Ersin Paşa Cami'den uğurlandı.

Limasol'da başladığı stüdyo fotoğrafçılığı geleneğini Girne'ye de taşıyan Berkan, binlerce insanın albümünde imzasını bıraktı.

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