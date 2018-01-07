Forest’te Yusuf ve Sercan tamam

K-Pet Süper Lig'in Lefkoşa ekiplerinden Küçük Kaymaklı, Sercan Çoban ve Yusuf Özbahar transferlerinde mutlu sona ulaştı. Uzun yıllar Yalova forması giyen Yusuf Özbahar ile bir süredir ilgilenen yeşil siyahlılar, transferi noktaladı. Kaymaklı ayrıca daha önce prensip anlaşmasına vardığı Sercan Çoban’ın kulübü Gençler Birliği ile de anlaşma sağlayarak transferi tamamladı. Daha önce Küçük Kaymaklı altyapısında da forma giyen Çoban, uzun yıllar sonra yeniden yeşil siyahlı kulübe dönmüş oldu. Oyuncuların hafta başında yeni kulüplerine imza atması bekleniyor.