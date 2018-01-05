Forest’te Sercan tamam

Halit Dağ

G.Birliği ile görüşmelerini sürdüren K.Kaymaklı, Çoban ile prensip anlaşmasına vardı. Transferin kulüpler arasındaki pürüzlerin giderilmesi ile birlikte netlik kazanması bekleniyor.

Kaleci transferi gündemde

K.Kaymaklı’da kaleci Ufuk Şimşek'in Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Alibeyköyspor’a transfer olmasından sonra kaleci arayışına giren başkent temsilcisi’nde ilk adayın Gençler Birliği forması giyen Ali Karal olduğu öğrenildi.