Forest’in gözü Kasım ve Allen’de

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Küçük Kaymaklı’da ikinci yarının kadrosunu oluşturma yönünde çalışmalar ilk yarının tamamlanması ile birlikte ara vermeden devam ediyor. Bu bağlamda Yeşil siyahlıların Lefke Türk Spor Kulübü’nden Kasım Tağman ve Allen Assogba ile ilgilendiği bilgisi edinildi. Daha önce Lefke’yi çalıştıran K.Kaymaklı Teknik Direktörü İltaç Karayel’in eski öğrencileri Kasım ve Allen’i kadrosuna katmak istemesi üzerine yapılan girişimler sonrasında Lefke’nin de takas için bazı isimleri istediği ileri sürülürken bu isimlerin Mustafa Yaşınses ve Çağrı Kıral olduğu iddia edildi.

Victor ve Amani isimleri gündemde

İkinci yarıda gol yollarında sıkıntı yaşamak istemeyen Lefke’de ayrıca ülke futbol liglerinde forma giymiş isimlerden Victor Nwani ve Herve Amani isimleri de transfer listesinde yer alıyor. Her iki futbolcu da geçtiğimiz yıl ayrı ayrı devrelerde K.Kaymaklı formalarını terletmişti. Bonservisi K.Kaymaklı’da olan Victor’un söz konusu takasta kullanılabileceği iddia ediliyor.