Forest lige ısınıyor: 0-1

K-Pet Süper Lig’in 9.haftasında Esentepe kendi evinde Küçük Kaymaklı’yı konuk etti. Esentepe Erdal Barut Stadı’nda oynanan maçı konuk Küçük Kaymaklı 1-0 kazanarak önemli üç puanı hanesine yazdırdı. Karşılaşmada Küçük Kaymaklı’ya galibiyeti getiren golü oyunun başlarında Paul Asare kaydetti. Yeşil siyahlı ekip aldığı galibiyetle 11 puana yükselirken, Esentepe takımı 4 puanda kalarak haftayı küme düşme hattında kapattı. 10.haftada Esentepe, Merit Alsancak Yeşilova deplasmanına konuk olurken, Küçük Kaymaklı da kendi evinde Gençlik Gücü’nü ağırlayacak.

STAT: Esentepe Erdal Barut Stadı

HAKEMLER: Ali Özer, Şakir Azizoğlu, Cemal Sarı

ESENTEPE

Ali Karal

Hasan

Moise

Muhammet Karal

(Dk.68 M.Amasyalı)

Uğurcan Başayak

Tidiane Sane

Burak

(Dk.45 Yakup Şen)

Kağan Görneçli

Ahmet Karal

Mehmet Çil

(Dk.83Mustafa Kılıç),

Odi Henry

TD: Necati Tilki

K.KAYMAKLI

Raif D. Pehlivan

Bahadır Göçben

Sercan Çoban

Ousmane Keita

Taner Bingöllü

Ramadan Ağdaç

Osman Şanverdi

(Dk.69 Sena)

Yağış Gencay

(Dk.86 Mehmet)

Rifat Hacıarifoğlu

Paul Asare

Celal Habeşoğlu

TD: Serhat Ertürk

GOL: Dk.5 Paul Asare ( K.Kaymaklı)

