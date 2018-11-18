Forest lige ısınıyor: 0-1
K-Pet Süper Lig’de Küçük Kaymaklı zorlu maçta Esentepe deplasmanından galibiyetle dönerek son 2 haftada 6 puan aldı
K-Pet Süper Lig’in 9.haftasında Esentepe kendi evinde Küçük Kaymaklı’yı konuk etti. Esentepe Erdal Barut Stadı’nda oynanan maçı konuk Küçük Kaymaklı 1-0 kazanarak önemli üç puanı hanesine yazdırdı. Karşılaşmada Küçük Kaymaklı’ya galibiyeti getiren golü oyunun başlarında Paul Asare kaydetti. Yeşil siyahlı ekip aldığı galibiyetle 11 puana yükselirken, Esentepe takımı 4 puanda kalarak haftayı küme düşme hattında kapattı. 10.haftada Esentepe, Merit Alsancak Yeşilova deplasmanına konuk olurken, Küçük Kaymaklı da kendi evinde Gençlik Gücü’nü ağırlayacak.
STAT: Esentepe Erdal Barut Stadı
HAKEMLER: Ali Özer, Şakir Azizoğlu, Cemal Sarı
ESENTEPE
Ali Karal
Hasan
Moise
Muhammet Karal
(Dk.68 M.Amasyalı)
Uğurcan Başayak
Tidiane Sane
Burak
(Dk.45 Yakup Şen)
Kağan Görneçli
Ahmet Karal
Mehmet Çil
(Dk.83Mustafa Kılıç),
Odi Henry
TD: Necati Tilki
K.KAYMAKLI
Raif D. Pehlivan
Bahadır Göçben
Sercan Çoban
Ousmane Keita
Taner Bingöllü
Ramadan Ağdaç
Osman Şanverdi
(Dk.69 Sena)
Yağış Gencay
(Dk.86 Mehmet)
Rifat Hacıarifoğlu
Paul Asare
Celal Habeşoğlu
TD: Serhat Ertürk
GOL: Dk.5 Paul Asare ( K.Kaymaklı)