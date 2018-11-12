Forest en nihayet: 1-0
K-Pet Süper Lig’de Küçük Kaymaklı, Gençler Birliği’ni mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini aldı
K-Pet Süper Lig’in 8.haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Küçük Kaymaklı ile Gençler Birliği karşı karşıya geldi. Ligde henüz galibiyeti olmayan iki takımın Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso Stadı’ndaki buluşmasında kazanan 1-0’lık skorla Küçük Kaymaklı oldu. Oyunun son dakikasında Ramadan Ağdaç’ın ayağından bulduğu golle 3 puanı alan yeşil siyahlılar, 8’inci haftada 2018-2019 sezonundaki ilk galibiyetini elde etti. Ligde 9.haftada Küçük Kaymaklı, Esentepe’ye konuk olurken, Gençler Birliği de kendi evinde Merit Alsancak Yeşilova’yı konuk edecek.
STAT: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı
HAKEMLER: Fehim Dayı, Emre Çevikdal, Olgun Canik
BAF ÜLKÜ YURDU
Erdoğan Nay
Erdinç Börekçi
(Dk.82 Ali Duran)
İbrahim Hatay
Joseph Obidiaso
Lawal Murtadah
Ahmet Hatay
Hasan Sedatgil
Berk Şen
Azat Tip
(Dk.65 Tahsin)
Fikri Arslan
(Dk.65 Solomonson)
Mehmet Göktaş
TD: Kemal Yürekli
GİRNE HALK EVİ
Okyanus Öndağ
Salahi Güney
(Dk.77 Özgür Gül)
Talip Kasımoğlu
Mahmut Erkan
Yaşar Solel
James Akpama
William Boris
(DK.59 Yankı)
Lawrance Ogbe
Ousseynou Ndoye
Deniz Kurtay
(Dk.53 Şenol)
Ertaç Taşkıran
TD: Serhat Deniz
GOLLER: Dk. 30, 84 ve 87 Mehmet Göktaş, Dk.77 Ahmet Hatay, Dk.82 Joseph Obidiaso (Baf Ülkü Yurdu)