Forest en nihayet: 1-0

K-Pet Süper Lig’in 8.haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Küçük Kaymaklı ile Gençler Birliği karşı karşıya geldi. Ligde henüz galibiyeti olmayan iki takımın Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso Stadı’ndaki buluşmasında kazanan 1-0’lık skorla Küçük Kaymaklı oldu. Oyunun son dakikasında Ramadan Ağdaç’ın ayağından bulduğu golle 3 puanı alan yeşil siyahlılar, 8’inci haftada 2018-2019 sezonundaki ilk galibiyetini elde etti. Ligde 9.haftada Küçük Kaymaklı, Esentepe’ye konuk olurken, Gençler Birliği de kendi evinde Merit Alsancak Yeşilova’yı konuk edecek.

STAT: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı

HAKEMLER: Fehim Dayı, Emre Çevikdal, Olgun Canik

BAF ÜLKÜ YURDU

Erdoğan Nay

Erdinç Börekçi

(Dk.82 Ali Duran)

İbrahim Hatay

Joseph Obidiaso

Lawal Murtadah

Ahmet Hatay

Hasan Sedatgil

Berk Şen

Azat Tip

(Dk.65 Tahsin)

Fikri Arslan

(Dk.65 Solomonson)

Mehmet Göktaş

TD: Kemal Yürekli

GİRNE HALK EVİ

Okyanus Öndağ

Salahi Güney

(Dk.77 Özgür Gül)

Talip Kasımoğlu

Mahmut Erkan

Yaşar Solel

James Akpama

William Boris

(DK.59 Yankı)

Lawrance Ogbe

Ousseynou Ndoye

Deniz Kurtay

(Dk.53 Şenol)

Ertaç Taşkıran

TD: Serhat Deniz

GOLLER: Dk. 30, 84 ve 87 Mehmet Göktaş, Dk.77 Ahmet Hatay, Dk.82 Joseph Obidiaso (Baf Ülkü Yurdu)

