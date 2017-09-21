‘Popülist kullanıldığı’ iddiaları ile gündemden düşmeyen, yurtdışındaki fuarlar için fahiş stant yapımı ödeneklerinin karşılandığı Turizm Fonu’ndaki kaynağın tümünün kullanıldığı, gerekli ödemelerin yapılamadığı öne sürüldü.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, böyle bir sıkıntının yaşanmadığını ifade etti, bakanlık bünyesinde düzenlenen ‘Konkur’ yarışmasının ödemesinin hazır olmasına rağmen gereken paranın sisteme girmesini beklediklerini söyledi.

Fon ile ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunan Ataoğlu, “Müteahhitler Birliği yurt dışında tanıtım yapmaya gidiyor, çok ciddi paralar ödüyor. Bizler de ülkeyi tanıtmaya gidiyoruz. Yalnızca turizm bacağı değil, yanımızda olması gereken odalar, sanatçılarla birlikte gidip bu tanıtımı yapıyoruz. Kıbrıs’ın kuzeyinin genelinde neyimiz varsa gidip tanıtmak için hareket ediyoruz” dedi.

Bakanlar Kurulu kararları ile yurtdışındaki fuarlar için fahiş stant yapımı ödeneklerinin karşılandığı Turizm Fonu’nda kaynak kalmadığı iddia edildi, Bakan Ataoğlu, böyle bir sıkıntının yaşanmadığını ifade etti, yalnızca ‘Konkur’ yarışmasının ödemesinin hazır olmasına rağmen gereken paranın sisteme girmesini beklediklerini söyledi.

Resmi Gazete’ye yansıyan ödenekler!

Gulfood 2017 Fuarı’na 450 bin 369TL!

Bakanlar Kurulu, 26 Şubat- 2 Mart 2017 tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai şehrinde düzenlenen Gulfood 2017 Fuarı’na Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın organizasyonu altında 11 firmanın katılımı kapsamında gerçekleşen fuarın masrafları için 450 bin 369 TL’yi, TC Yardımları ile finanse edilmesi öngörülen ‘Kalite Belgesi, Fuar, Pazarlama ve Navlun Hibe Destek Projesi’ kaleminden karşılanmak üzere Sanayi Odası’na faturalanması ve belgelenmesi karşılığı olarak verilmesine karar vermişti.

450 bin TL’lik harcamanın içerisinde sergilenecek ürünlerin gümrük işleri, depolama, fuar alanına teslimatı, navlun masrafları ve vergilerin bedeli, Sanayi Odası’nda görevlendirilen iki kişinin 7 gecelik otel- konaklama giderleri, transfer ve vize giderleri, konsolosluk harcı ve evrak tasdik ücreti, TC Büyükelçiliği’ne ödenen menşe ve fatura onaylama harcı, 120 metrekarelik stant ücreti, elektrik ve stant temizleme masrafları, sigorta ve internet giderleri de vardı.

Bakanlar Kurulu’nun 6 Haziran 2017 tarihli toplantısında aldığı karar, 16 Haziran 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Londra Fuarı’na 327 bin TL!

Yurt dışında gerçekleşen fuarlarla ilgili yüksek rakamlar, Resmi Gazete’de yerini almıştı.

Dubai’deki fuarın akabinde bu kez 19-22 Mart 2017 tarihleri arasında Londra’da düzenlenen ve 10 firma ile gerçekleştirilen The International Food and Drink Event 2017 Londra Fuarı masrafları için 327 bin 851 TL’lik ödeme yapılmıştı.

Söz konusu ödemenin Ekonomi, Enerji Bakanlığı, Sanayi Dairesi Müdürlüğü 2017 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan ‘Kalite Belgesi, Fuar Pazarlama ve Navlun Hibe Destek Programı Projesi’nden karşılanması kararlaştırılmıştı.

İki fuar için Bakanlar Kurulu kararınca 157 Bin Sterlin

Öte yandan Londra ve Dubai’de düzenlenen iki fuar için Bakanlar Kurulu kararınca 157 Bin Sterlin’i aşkın ödenek çıkarılmıştı.

25 Nisan 2017 tarihli Bakanlar Kurulu kararında yayınlanan, H (K-I) 1139-2017 sayılı karar ile Dubai’de düzenlenecek fuar ve Londra’da düzenlenecek festival etkinliğindeki stant yapım masraflarının karşılanması için, Turizm ve Çevre Bakanlığı bütçesinden, 45,436 Sterlin ve 10 bin USD ödeme yapılması kamuoyunun tepkisine neden olmuştu.

Söz konusu kararda, Stant Yapım Masrafları’nın karşılanması için Dubai’de düzenlenecek olan Arabian Travel Market Turizm Fuarı’na yer alacak 22 metre karelik stant için, stant yapım firmasına 10 bin Dolar, Londra’da düzenlenecek olan Festival of North Cyprus Tanıtım Etkinliği’nde yer alcak 100 metre karelik stant için, stant yapım firmasına 45 Bin 436 Sterlin ödemesi uygun görülmüştü.