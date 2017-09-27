Folklorda yeni moda: Kadınların başörtüsü

Kıbrıs folklorunda otantik kostümlerimiz yönelik yeni bir tartışma başladı. Sarıgöl 11. Sultani Üzüm Festivali'nde Kıbrıs Türk kültürünü temsil eden topluluk, farklı kadın kostümleriyle dikkat çekti.

Kadınların başörtüsü modelindeki farklılık, bu alandaki araştırmacıların itirazlarına neden olurken; Akademi Sanat Derneği yönetmeni ve Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroğlu, bu kostümlerin kültürümüzde var olduğunu öne sürdü. Gencay Eroğlu, yaptıkları araştırmalar ve ellerindeki belgeler ışığında hareket ettiklerini belirterek, “Bizler gerek Akademi Sanat Derneği olarak gerekse Gençlik Dairesi ekipleri olarak ülkemizi temsil ederken yıllardır sorumluluklarımızı ve kültürümüzü nasıl tanıtacağımızı biliyoruz” yorumunu yaptı.

Kıbrıs folkloruna uzun yıllardır hizmet veren ve kostüm üretimi konusunda emekleriyle tanınan Sadiye Destur ise, “Baş bağlaması abartılmış, böylesi mevlitlerde olurdu” derken, “Çarşaf bir yaşam kültürüdür, saygım sonsuz ama etnik bir kültür değildir. Her dinde bir kıyafet kültürü var ama kimse bununla halk oyunu oynatmaz” değerlendirmesini yaptı.

Kıbrıs folkloru ve halk dansları alanında 40 yıllık eğitmenlik ve yönetmenlik geçmişi bulunan Tanju Hastunç ise “ibadet” ile “halk oyunları”nın karıştırıldığını belirterek, “Halk oyunları halkın eğlence kültürünü yansıtan ve kendi içinde şekillenen, geleneksel tavırların yöresel özellikleri de içinde barındırdığı bir olgudur” değerlendirmesini yaptı. Hastunç, bu tarz bir düzenlemenin daha çok ‘Arap kültürü’nü yansıttığını söyledi.