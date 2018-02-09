FOLK-DER Lapta’da kamp yaptı

Lefkoşa Folklor Derneği’nin (FOLK-DER), geleneksel şubat kampı, bu yıl 2, 3 ve 4 Şubat tarihlerinde Lapta Gençlik Kampı’nda yer aldı. 120 kişilik dernek yöneticileri, eğitmenleri ve dansçılarının katılımıyla gerçekleşen organizasyonda marttaki bahar partisiyle haziranda düzenlenecek kültür sanat günlerine ve yurt dışı festivallere yönelik hazırlıklar yapıldı.

FOLK-DER’den verilen bilgiye göre, kamp, tüm gün yapılan dans çalışmaları ve Kıbrıs kültürünü yaşatmak amacıyla yapılan el beceri aktivitelerinin de eklenmesiyle verimli ve eğlenceli bir çalışma ortamı sağladı. FOLK-DER Yönetim Kurulu Başkanı Ali Katipoğlu, kampla ilgili yaptığı açıklamada, bu yıl derneğin 21. yaşını kutladıklarını söyledi.

Kampı üç gün boyunca derneğimizin kullanımına veren başta Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroğlu ve Gençlik Dairesi yöneticilerine, kampta özverili bir şekilde çalışan kamp çalışanlarına teşekkürler etti.

Katipoğlu, ayrıca seramikle tanıştırdıkları dernek üyesi çocuklara gönüllü eğitim veren Sinem Ertaner ve Kemal Behçet Caymaz’a, her yıl olduğu gibi ritim çalışmalarında desteğini esirgemeyen Engül Atamert’e de teşekkürlerini iletti.