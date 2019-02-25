FOLK-DER KAMPTA
FOLK-DER, geleneksel 3 günlük kamp etkinliği Lapta Gençlik Kampı’nda yapıldı.
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Lefkoşa Folklor Derneği’nin (FOLK-DER), geleneksel 3 günlük kamp etkinliği Lapta Gençlik Kampı’nda yapıldı.
Dernek’ten yapılan açıklamada, etkinliğe derneğin dansçılarından oluşan 5-27 yaşları arasında 103 çocuk ve gencin katıldığı, halk dansları çalışmaları yanında çeşitli kültürel sanatsal aktivitelerin de yapıldığı kaydedildi.
Dernek Başkanı Ali Katipoğlu konuyla ilgili açıklamasında, “Gençlerimize korunaklı bir ortam yaratırken güzel arkadaşlıklar edinmelerini sağlamaya çalışıyoruz” dedi.
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