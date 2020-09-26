Fok Mağarasından 2 "Kayıp” çıktı

Sadece Kıbrıs’ta görülen Akdeniz foku ve meyve yarasasının (rousettusaegyptiacus) sığınak olarak kullandığı Limasol’un Melagrulli köyü Ay Yeorgiu Alamanu yöresindeki deniz mağarasından, dinamit ile patlatılarak Kıbrıslı Türk kayıp kalıntıları çıktığı haber verildi.

Fileleftheros haberi “Fokun Mağarasında Kayıplar… 1974’ten Sonra Gömülen 3 Kıbrıslı Türk Kaybın Çıkarılmasından Sonra 2006’da Tahrip Edildi, Şimdi Canlanıyor… Üç Günde 420 Metreküp Toprak Çıkarıldı” başlığıyla aktardı.

Gazete, mağaranın restore edilmesi sonrasında Kıbrıs Tarım Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ‘geçmişte uğradığı tahribat nedeniyle çok kötü durumdaydı’ ifadesi yer alması üzerine yaptığı araştırmada, meselenin altından, bir insanlık trajedisi çıktığına dikkat çekti.

Habere göre, Kayıp Şahıslar Komitesi’ne “1974’ten sonra öldürülen ve Ayiu Yeorgiu Alamanu bölgesindeki deniz mağarasına gömülen 2 Kıbrıslı Türk” ile ilgili bilgi verildi. 2006 Temmuz’unda başlayıp aynı yılın Ağustos ayında tamamlanan çalışmada, deniz mağarasının tavanı, bir incir ağacının altında Kıbrıslı Türklere ait toplu mezar bulunduğu bilgisi verilen noktandan açıldı. Kıbrıslı Türklerin kalıntılarına ulaşmak için dinamit kullanıldı. 2 kişi bulunduğu bilgisi verilmesine rağmen 3 Kıbrıslı Türk’ün kalıntılarına ulaşıldı, kimlik tespitleri yapıldıktan sonra ailelerine teslim edildi.

Mağaranın dinamit ile patlatılan bölümünün toprak dökülerek doldurulduğu bilgisini de veren gazete, bugün Akdeniz fokunun geri dönmesi için mağaranın yeniden restore edildiğini, bu kapsamda 3 günde 420 metreküp toprak çıkarıldığını ve 21 kamyonla taşındığını yazdı.