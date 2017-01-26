FODER’in ILFIAP üyeliği onaylandı

Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği FODER, Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP)’na 2176 numaralı yerel üye (ILFIAP) olarak kabul edildi.

Fotoğraf sanatını ileriye götürmek amacı ile kurulan FIAP’ın, her kıtada 85'in üzerinde ulusal federasyon üyesi bulunmakta ve bir milyonun üzerinde fotoğrafçı için etkinlikler düzenlemektedir. FIAP ve UNESCO arasında imzalanan antlaşma çerçevesinde UNESCO tarafından tanınmakta ve kişiler arasında dostluk ve güveni artırarak dünyada barışını güçlendirmeyi hedeflemektedir. FIAP'a doğrudan bağlı olan dernekler, ILFIAP olarak adlandırılmaktadır. Kısa bir süre önce Federasyona üyelik başvurusu gerçekleştiren FODER’e erken olarak olumlu yanıt gelmesi, FODER Camiası tarafından memnuniyetle karşılandı.