FODER'in “Hayalin Ötesinde” açıldı

Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği’nin (FODER) “Hayalin Ötesinde” temalı fotoğraf sergisi dün akşam Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde izlenime açıldı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, FODER’in Kültür Dairesi’nin katkılarıyla düzenlediği serginin açılışını Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy gerçekleştirdi.

Empresyonist atöyle çalışmaları kapsamında, 38 FODER üyesinin 134 fotoğrafının yer aldığı sergi, 28 Temmuz’a kadar gezilebilecek.

25 farklı teknik

FODER Başkanı Mehmet Gökyiğit sergi açılışında yaptığı konuşmada, “Hayalin Ötesinde/Beyond Imagination” temalı fotoğraf sergisini Mart ayında açmayı planladıklarını ancak koronavirüs nedeniyle açılışı bugüne ertelemek durumunda kaldıklarını söyledi.

Gökyiğit, Kültür Dairesi’nin katkıları ve sponsorların desteği ile tekrar sanatseverlerin karşısında olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, serginin açılışında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Türkiye’nin usta fotoğraf sanatçısı İsmail Haykır eğitmenliğinde 11-14 Kasım 2019 arasında gerçekleştirdikleri empresyonist izlenimci fotoğraf atölye çalışmaları sonucunda, kendileri için yoğun bir maratonun başladığını kaydeden Gökyiğit, sergide 25 farklı fotoğraf tekniği kullanıldığını ve daha önceki sergiler gibi bu serginin de beğenileceğine inanç belirtti.

“Sanatın ne yaşı var, ne de sınırı"

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy konuşmasında, sanatın ve sanatın kazandırdıklarının asla tartışılamayacağını belirterek “Sanatın ne yaşı var, ne de sınırı var. Küçük yaştan başlayıp, kendimizi geliştirerek ilerleyen yaşlarımız içerisindeki yaratıcılığı hep birlikte tatmalı ve yaşamalıyız” dedi.

Taçoy, “Fotoğrafı ve sanatı hiçbir zaman hayatımızdan çıkartmadan, onların açacağı ufukla hayata devam etmeliyiz… Covid-19’un etkilerinden bir nebze olsun kurtulabilmenin en güzel yolu bu tür etkinliklerdir. Emeği geçen herkesi tebrik ediyor, faaliyetlerinizi artarak devamını temenni ediyorum” dedi.

ÇAVUŞOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da konuşmasına ülkemizin değerli fotoğraf sanatçılarıyla böylesine güzel bir etkinlikte bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek başladı.

“Küçük bir ülkeyiz, ambargolar altındayız ama sizler gibi değerli sanatçılarla bunları aşıyoruz” diyen Çavuşoğlu, sanatsever bir toplum olduklarını belirterek, sanatseverlerin ülke sanatını ileriye taşımak için verdiği emeğin takdire şayan olduğunu söyledi.

Bu tür faaliyetlere maddi manevi her türlü desteği vermeye devam edeceklerinin de altını çizen Çavuşoğlu, verdikleri desteğin sanatseverlerin verdiği desteğin yanında çok küçük olduğunu ifade ederek “Asıl büyük emek ve özveri sizlerin yaptıklarıdır” dedi.

Konuşmasında bir önceki akşam gerçekleştirdikleri etkinlikle bu coğrafyada bir ilki gerçekleştirdiklerini ve sanal müze projesini hayata geçirdiklerini de anımsatan Çavuşoğlu, bu gibi sergilerde sergilenmeye değer bulunan eserlerin de sanal müzeye eklenerek dünya ile buluşturulmasına olanak sağlayabileceklerini söyledi.

Konuşmasının sonunda toplumu sanatsız bırakmayan tüm sanatçılara selamlarını ileten Çavuşoğlu, FODER’in ülke sanatına ve fotoğrafçılığına yaptığı katkının yadsınamayacağını belirterek emek veren, katkı koyan herkese teşekkür etti, başarılarının devamını diledi.