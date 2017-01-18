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FODER, Güzelyurt'taydı

FODER, Güzelyurt'taydı

FODER, fotoğraf çekim gezilerine devam ediyor.

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Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER), fotoğraf çekim gezilerine devam ediyor.

İskele – Mağusa’da geçtiğimiz hafta  fotoğraf çekim etkinliği düzenleyen FODER, bu hafta da ülkemizin Batı Bölgesi’ndeki güzellikleri görüntüledi.

Güzelyurt’ta “Kültür Evi” çekimleri ile başlayan gezi, Gemikonağı - Lefke çekimleri ile tamamlandı.

Tüm adada devam edecek FODER gezilerinin ardından çekilen fotoğrafların sergileneceği bildirildi.

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