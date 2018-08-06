Florya’da ‘Dostluk’ kazandı

Futbol kariyerini Galatasaray’da sürdüren ve A takım ile sezon öncesi hazırlık dönemi geçiren Ahmet Sivri’nin de forma giydiği turnuvada Türkiye’nin “Üç Büyük Kulübü” Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş; Florya Metin Oktay Tesisleri’nde düzenlenen U21 Dostluk Turnuvası’nda buluştu.

Galatasaray’ın davetiyle düzenlenen turnuvada Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın U21 Takımları 45’er dakikalık maçlarda karşı karşıya geldi.

Turnuvanın açılış maçında Galatasaray ile Beşiktaş golsüz berabere kalırken ikinci maçta Fenerbahçe Galatasaray’ı 1-0 yendi. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadele ise 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.

Üç takım oyuncuları da mücadeleler öncesi beraber objektiflerin karşısında geçerken turnuva sonrası Florya Metin Oktay Tesisleri’nde düzenlenen barbekü organizasyonu dostluk ortamını pekiştirdi.

Geçtiğimiz yıl Galatasaray tarafından beğenilerek alt yapıya dahil edilen Kıbrıslı Türk Ahmet Sivri de turnuvada forma giydi. Sezon öncesi hazırlık döneminde A takım ile İsviçre’de hazırlanan Sivri, hazırlık maçlarında da Fatih Terim tarafından forma şansı bulmuştu.