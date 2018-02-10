Flamingoların sayısı azaldı

Flamingoların, göç yolları üzerindeki istasyonlardan biri olan Kıbrıs’ın güneyine bu yıl rağbet etmediği haber verildi.

Politis ve diğer gazetelere göre 2016’da Güney’deki göletlerde konaklamayı tercih eden flamingo sayısı 13 bin civarında iken bu yıl 3-4 binde kaldı. sulak alanları ördekler (3 bin civarında) ve diğer su kuşları tercih etti. Kıbrıs Rum Avcılık Dairesi yetkilisi Nikos Kasinis flamingo sayısındaki azalmayı son iki yıldır hissedilen kuraklığa bağladı.