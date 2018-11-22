Flamingo ve pelikanlar Haspolat'ta

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kuzey Kıbrıs'a gelen flamingo ve pelikanlar Lefkoşa yakınlarındaki Haspolat Arıtma Tesisi'nde konaklıyor.

Kuş gözlemcilerine ve kuş fotoğrafçılarına görsel bir şölen sunan bu devasa kuşlar izleyenleri adeta büyülüyor.

Bu günlerde Haspolat Arıtma Tesisi'nde bulunan onlarca flamingo ve 4 civarında olduğu gözlemlenen pelikanın yanı sıra binlerce kuş bölgede doğal bir güzellik yaratıyor.

Su kuşlarının yanında Saz Delicesi gibi yırtıcı kuşların da gözlemlendiği tesise ulaşımın kolaylaştırılması ve bölgenin park haline getirilmesi isteniyor.

Fotoğraflar: Ahmet GÜRSES