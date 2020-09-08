Fizyoterapistler Birliği tüm etkinliklerini iptal etti

Fizyoterapistler Birliği “8 Eylül Dünya Fizyoterapi Günü” dolayısı ile yapmayı planladığı tüm etkinlikleri iptal ettiğini bildirdi.

Birlik Yürütme Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, sağlık için ortak akılla hareket edilmesi gereken olağanüstü günlerden geçildiği belirtilerek, sahada çalışan sağlık emekçileri düşünülerek “kutlama” yapılmayacağı belirtildi.

Dünyada ve Adada Covid-19 pandemisi hastalarının tedavi sonrası rehabilitasyonunda görev alan özelde solunum fizyoterapistleri olmak üzere tüm fizyoterapistlerin birer “süper kahraman” olduğu kaydedilen açıklamada, 1979 yılından beri aktif şekilde meslektaşlarının haklarını savunan, halk sağlığı için koruyucu fizyoterapi alanında sayısız çalışma yapan ve merkezlerde hastaların hayat kalitelerini arttırmak için görev alan tüm fizyoterapistlere teşekkür edildi.

“DEVLET, MESLEĞİMİZİN NEREDE OLDUĞUNA KARAR VEREMİYOR”

“Fizyoterapinin hâlâ KKTC devleti nezdinde nerede olduğunun bilinemediği” kaydedilen açıklamada, 13 Mart itibarı ile devlet eliyle diğer özel işletmeler gibi kapatılan fizyoterapi ve rehabilitasyon merkezlerine 1500 TL katkı payını ödemeyerek “Sizin tam olarak ne olduğunuza karar vermedik biraz gümbürtüye gittiniz de bu paraları alamadınız” diyen bir devlet zihniyeti ile nasıl başa çıkılacağının da belli olmadığı aktarıldı.

“GÖREVE HAZIRIZ”

Açıklamada, “Umudumuz odur ki; bu kara günler insanlarımızın dayanışması içinde göğüslenecektir.

Fizyoterapistler olarak Covid-19 tedavi ve rehabilitasyonunda göreve hazır olduğumuzu tekrar yineleriz. Maskelerimizi takalım, sosyal mesafemizi koruyalım ve el hijyenimize dikkat edelim; dik durmak iyidir.” ifadelerine yer verildi.