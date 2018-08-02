fizy ile Grup Rast’tan müzik ziyafeti

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in dijital markası Lifecell’in en çok indirilen ve sevilen müzik uygulaması fizy, adadaki etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor.

Popüler müzik uygulaması fizy, Escape Plajı’nda geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Grup Rast konseri ile müzik tutkunlarını yaz partisinde buluşturdu. Sınırsız eğlence ve müzik keyfinin yaşandığı parti yoğun katılımla gerçekleşti.

fizy ile her zaman her yerde…

fizy, adanın en sevilen sanatçılarını sevenleri ile buluşturmaya devam ediyor. Nisan ayında binlerce kişinin katıldığı Lütfiye Özipek teşekkür konserini gerçekleştiren fizy bu kez müzik severleri Grup Rast ile buluşturdu. Hem Kıbrıs’ta hem de Türkiye’de birçok dinleyiciye sahip başarılı müzik grubu Rast, sevenlerine plajda yer alan eğlenceli bir partide seslendi.

Kazanma şansı

Kuzey Kıbrıs Turkcell, fizy’nin gerçekleştirdiği yaz partisinde birçok sürpriz hediyeyi de katılımcılarla buluşturdu. Partide aynı zamanda Escape’te yer alan görselin önünde fotoğraf çekerek Instagram hesabında #TurkcellYazHediyesi etiketiyle herkese açık olarak paylaşımda bulunan kişilere çekilişe katılma şansı tanındı. Ağustos sonuna kadar devam edecek kampanyada çekilişe katılarak kazanan kişilere Turkcell T80 akıllı telefon hediye edilecek.