fizy ile Grup Rast konseri

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in dijital markası Lifecell’in popüler müzik uygulaması fizy, adadaki etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor.

En çok indirilen müzik uygulamaları arasında üst sıralarda yer alan fizy, 29 Temmuz Pazar günü Escape’te yaz partisi düzenliyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in dijital markası Lifecell’in sevilen müzik uygulaması fizy, adadaki etkinliklerine hız kesmeden devam edeceğini açıkladı. Daha önce Lütfiye Özipek’i sevenleriyle buluşturan fizy, şimdi de Grup Rast konserinin de yer alacağı muhteşem bir yaz partisi organize ediyor. Sınırsız eğlence ve müzik keyfinin yaşanacağı etkinlik Girne’deki Escape Plajı’nda yer alacak.

Adanın sevilen sanatçıları fizy ile sizinle

Sevilen müzik uygulaması fizy, adanın en sevilen sanatçılarını sizlerle buluşturmaya devam edeceğini açıkladı. Bu senenin nisan ayında binlerce kişinin katıldığı Lütfiye Özipek teşekkür konserinin ardından fizy şimdi de müzik severleri Grup Rast ile buluşturacak. Hem Kıbrıs’ta hem de Türkiye’de birçok dinleyiciye sahip başarılı müzik grubu Rast, sevenlerine eğlenceli bir plaj partisinde seslenecek.

Sürpriz hediyeler

Kuzey Kıbrıs Turkcell, fizy’nin gerçekleştireceği yaz partisinin 29 Temmuz Pazar günü saat 17.00’da Escape Plajı’nda yer alacağını açıkladı. Partiyle ilgili yapılan açıklamada etkinlikte sürpriz birçok hediyenin yer alacağı belirtildi. Açıklamada aynı zamanda #TurkcellYazHediyesi etiketiyle plajda yer alan görselin önünde fotoğraf çekerek Instagram hesabında herkese açık olarak paylaşımda bulunan kişilerin ağustos ayında sonlanacak kampanyanın çekilişine hak kazanarak Turkcell T80 kazanma şansı elde edeceği vurgulandı.

