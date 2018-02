“Fiziksel Aktivite’nin Önemi” etkinliği yapıldı

Lefkoşa Türk Belediyesi, LTB Engellemeyen Lefkoşa Birimi ile Kıbrıs Türk Fiziksel Aktivite Derneği işbirliğinde dün Lefkoşa Kumsal Park’ta “Fiziksel Aktivite’nin Önemi” konulu etkinlik düzenledi.

Özel gereksinimli bireylerin katılarak hem keyifli vakit geçirdiği hem de öğretici olan etkinlikte Dernek Başkanı Yrd.Doç.Dr. Beliz Belgen Kaygısız ve Dernek Başkan Yardımcısı olan Yrd.Doç.Dr.Zehra Güçhan Topçu tarafından çocuklara ve gençlere yönelik hareketli yaşamın faydalarını ve günlük yaşamda fiziksel aktivite yaparak hareketli zaman geçirmenin yöntemlerini anlatan bir sunuş yapıldı. Sunuş sonrasında çeşitli egzersizler yapılarak ve şarkılar söylenerek Kumsal Park’ta kısa bir gezinti yapıldı. Stüdyo 21’in de yer aldığı etkinlikte özel gereksinimli bireyler hem sağlık açısından yararlı bilgileri öğrendi hem de parkta oynayarak keyifli vakitler geçirdi.

Topçu: “Batı toplumlarında özel gereksinimli bireyler toplumun bir rengi, bizde ise dışlanıyorlar”

DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Zehra Güçhan Topçu, Şubat 2017’de kurulan Derneğin proje bazında farkındalık yaratmak amaçlı çalışmalar yaptığını belirterek Kuzey Kıbrıs halkında hareketsizlik olduğu tespitinden yola çıkarak sosyalleşme amaçlı ve toplum yararına birşeyler ortaya çıkarmak için çalıştıklarını kaydetti. Topçu konuşmasının devamında“ Her projemizde çocuktan başlamak istediğimiz için bu konuda ilk olarak yuvalarla, okullarla bağlantıya geçtik. Çocuklar daha kolay öğrenirler ve erken yaşta öğrenilen bu bilgiler daha kalıcı olur. İkinci olarak özel gereksinimli bireylerle normal gelişen bireyleri kaynaştırıcı faaliyetler yapmak amacıyla bu konuda örnek çalışmaları olan LTB ile iletişime geçerek bu etkinliği birlikte düzenledik. Toplum olarak ülke koşulları uygun olmadığı için özel gereksinimli bireyler evde kapalı büyüyorlar ve bir nevi toplumdan dışlanıyorlar, onlara farklı gözle bakılıyor.Oysa Batı toplumlarında özel gereksinimli bireyler toplumun bir rengi olarak hayatın her yerinde vardır. Bir de eğitimden sonra anket de doldurarak bilimsel araştırmalarda kullanmak için veri de elde etmek istedik.”dedi.



Çağansoy: “Özel gereksinimli çocuklar ile normal gelişen çocukları kaynaştırmak önemli”

LTB Engellemeyen Lefkoşa Komisyonu Başkanı Çelen Çağansoy’da konuşmasında LTB olarak Engellemeyen Lefkoşa Birimi’ni oluşturarak çeşitli faaliyetler gerçekleştirdiklerini kaydetti . Çağansoy: “Özel gereksinimli bireylere yönelik “Engelsiz Dans Okulu” üçüncü dönem kurslarına başladı ve her dönem kurslara ilgi artarak devam ediyor. Her yıl derneklerle işbirliği içinde Engelsiz Sanat Gecesi düzenledik ve etkinlik artık Lefkoşa’da bir gelenek haline geldi. Engelsiz Haber Bülteni her hafta düzenli şekilde yayınlanıyor. Bugün ise Kıbrıs Türk Fiziksel Aktivite Derneği ile birlikte fiziksel aktivitenin önemini anlatmak için çocuklarla ve gençlerle bir araya geldik. Özel gereksinimli çocuklarla normal gelişen çocukların birlikte etkinlik yapmasını istedik ve bu yüzden kaynaştırıcı bir faaliyet düzenledik. En küçük hareket bile bizim hayatımızı daha sağlıklı kılar,kaliteli zaman geçirmemizi sağlar” dedi.