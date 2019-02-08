Ayşe GÜLER

Merkezi Cezaevi’nde ‘insan hak ihlalleri ve genel olarak cezaevine ilişkin’ başlatılan soruşturmanın ön çalışması tamamlandı, raporlama aşamasına geçildi.

Bakanlar Kurulu kararı sonrasında, Danışma Kurulu tarafından gerçekleştirilen incelemede cezaevi mercek altına alındı.

Vicdani retçi Halil Karaşaoğlu’nun YENİDÜZEN’de gündeme getirdiği ‘Cezaevinde insanlık dramı var’ iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada ‘fiziki yetersizlik’ ve ‘kapasite aşımının’ raporlandığı öğrenildi.

Raporun yazım aşamasının tamamlanması ile İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Ayşegül Baybars’a sunulacağını da belirtildi.

Örnekleme yapıldı, mahkumlarla birebir konuşuldu…

Elde edilen bilgiye göre; Danışma Kurulu üyeleri Merkezi Cezaevi’ndeki koğuşları tek tek gezdi, gözlem yaptı.

Mahkumlarla da görüşen kurul üyeleri, örnekleme yaparak, birebir konuştu.

Kurul üyelerinin cezaevindeki fiziki koşullar dışında, ‘cinsel istismar’ iddialarını da mahkumlarla görüştüğü öğrenildi.

Neler yaşanmıştı?

3 gün hapis yatan vicdani retçi Halil Karapaşaoğlu, Merkezi Cezaevi’nde ‘insanlık dramı’ yaşandığına dikkat çekmiş, yaşadıklarını anlatmıştı.

Karapaşaoğlu, mahkumların kapısı olmayan, kırık camlı koğuşlarda kaldığını, bazı tutukluların ise koridorlarda yattığını ifade etmişti.

‘Ağır’ suçluların günde 1.5 TL’ye çalıştırıldığını da söyleyen Karapaşaoğlu, “Cezaevinde muazzam bir emek sömürüsü var” demişti.

Karapaşaoğlu, 40 kişi için 3 tuvalet, 2 tane duş olduğundan da bahsederek, “Duşlar oldukça pisti. Duşların yanında, tabakları yıkamak için bir alan var. Aynı zamanda biri duş alıyor, biri bulaşık yıkıyor, diğeri de çamaşırlarını yıkıyor” şeklinde konuşmuştu.

Kaldığı koğuşun tam karşısında, 17-18 yaşlarındaki çocukların bulunduğu koğuşun olduğunu anlatan Karapaşaoğlu, buradaki çocukların birbirleriyle cinsel ilişkiye girdiğini hatta uyuz hastalığına yakalandığına yönelik bilgi aldığını da söylemişti.

Hapishanenin insan hakları savunucuları tarafından denetlenmesi gerektiğini kaydeden Karapaşaoğlu, serbest kalmasının ardından YENİDÜZEN’e konuşmuş, tüyler ürperten açıklamalar yapmıştı.

Bu iddialar sonrasında Bakanlar Kurulu toplantısında hem İçişleri hem de Çalışma Bakanlığı’nın Merkezi Cezaevi’nde inceleme başlatması kararı almıştı.