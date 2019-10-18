Fiyatlar seyrini korudu

Fehime ALASYA

Her cuma Alışveriş Sepetine giren ürünlerin bu haftaki seyrinde adanın her iki yanında da hareket yaşanmadı. Hem kuzey hem de güneyde neredeyse birçok üründe fiyatlar geçen haftaki rakamlarını korudu.

Her iki bölgede de fiyatı düşen ürünler çoğunluktayken, sadece ikişer yeşillikte fiyatlar çıktı.

Kuzeyde biber ve kavunun fiyatı çıkarken, güneyde ise börülce ve şeftali fiyatından söz ettirdi.

Sebze reyonlarındaki tüketicinin yüzünü güldüren fiyatlar, güneydeki kasap reyonuna da yansıdı.

Bu hafta Kıbrıs’ın güneyinde dana kıymanın kilosunda düşüş görüldü.

Geçtiğimiz hafta 40 TL olan dana kıymanın kilosu bu hafta 38 TL’ye düştü.

Kuzeyde fiyatlar hareketsiz

Kıbrıs’ın kuzeyinde bu hafta manav reyonlarında fiyatların birçoğu değişmezken sadece iki üründe artış yaşandı, buna karşın dört ürününde gerileme görüldü.

Biber ve kavunun fiyatı artarken, patates, avokado, üzüm ve fasulye fiyatlarında düşüş yaşandı .

En büyük fiyat düşüşü yaklaşık 3 TL ile taze fasulyede olurken, bu hafta fiyatı en çok çıkan ürün iki buçuk TL’lik artışla dolamlık biberde yaşandı.

Bullezin fiyatı düşüştü

Kuzeydeki fiyatlarda olan hareketsizlik güneyde de boy gösterdi. Sebze meyve reyonlarında sadece börülce ve şeftalide fiyatlar çıkarken, domates, kivi ve bullezde düşüş oldu.

Kivi ve bullez, güneyde dörder TL’lik düşüş gösterirken, şeftali neredeyse 9 TL’lik artış gösterdi.

Güneydeki bir diğer fiyat düşüşü ise dana kıymanın kilosunda yaşandı.

Geçtiğimiz hafta 40 TL olan dana kıyma bu hafta 38 TL’ye düştü.