FİYAT UÇTU, HÜKÜMET BAKTI!

Didem MENTEŞ

Ülkeye gaz ithali yapan firmalardan Kıbrıs Türk Petrolleri Şirketi Genel Müdürü Cem Arat, dünyadaki gaz fiyatlarının yükselmesi dolayısıyla artış yaşandığını belirtti. Dövizdeki değer değişikliğinin alış verişe yansıdığını ifade eden Arat, kış aylarında artan talep nedeniyle de fiyatın arttığına işaret etti. SON 1 YILDA TÜP GAZ FİYATLARI:

TARİH NEYDİ? NE OLDU? FARK Kasım 2016 39 TL 42 TL 3 TL artış Aralık 2016 42 TL 45 TL 3 TL artış Ocak 2017 45 TL 46 TL 1 TL artış Şubat 2017 46 TL 46,5 TL 50 KRŞ artış Mayıs 2017 46,5 TL 44,75 TL 1,75 TL düşüş Haziran 2017 44,75 TL 44,25 TL 50 KRŞ düşüş Ekim 2017 44,25 TL 45,75 TL 1,5 TL artış Aralık 2017 45,75 TL 48,75 TL 3 TL artış

Ülkede son bir yılda tüp gaz fiyatları rekora koştu, artışın nedeni borsa ve dövizin yanı sıra, kış aylarında artan talebe bağlandı.

Tüp gaza son yapılan 3 TL’lik artışla 10 kiloluk tüp gaz fiyatının 48,75 TL’ye yükselmesiyle ilgili, uzmanlar tarafından dövizdeki değer değişikliği ve borsadaki fiyat artışının neden olduğuna dikkat çekildi.

Türkiye’de ise en son Kasım ayında gaz fiyatlarında değişiklik olurken, tüp gaz fiyatlarının Kıbrıs’a göre daha pahalı olduğu görüldü.

Ülkeye gaz ithali yapan firmalardan Kıbrıs Türk Petrolleri Şirketi Genel Müdürü Cem Arat, dünyadaki gaz fiyatlarının yükselmesi dolayısıyla artış yaşandığını belirterek, dövizdeki değer değişikliği ve borsadaki fiyat artışının yükselmeye neden olduğunu açıkladı. Gaz fiyatlarındaki değişimi YENİDÜZEN’e değerlendiren Arat, Türkiye’deki gaz fiyatlarının ise Kıbrıs’tan daha yüksek olduğuna vurgu yaptı.

Son zamla tüp gaz 48,75 TL oldu!

Ülkede ev tipi tüp gaz fiyatları bir yıl içerisinde 8 kez zamlanırken, 2 kez indirime gidildi. Yılbaşına günler kala 42 TL olan tüp gaz 45 TL’ye yükseldi. Ocak ayında bu artışla birlikte 2 artış daha yapıldı. Önce 46 TL’ye yükselen tüp gaz fiyatı, 15 gün sonra bu kez Şubat ayında 46.5 TL oldu. Mart ayında ise tüp gaz fiyatı 47.5 TL’ye yükseldi. 4 Mayıs’ta ise tepkiler sonucu 44.75 TL’ye gerileyen tüp gaz fiyatı, Haziran’da 44.25 TL’ye düştü. Fiyatlardaki gerileme çok uzun sürmedi, Eylül ayında yapılan artışla tüp gaz 44.25 TL’den 47 TL’ye yükseldi. Bu kez de hükümet bu zamma müdahale ederek, ev tipi tüp gaz 44.25 TL’den satılmaya devam etti. Ekim 2017’de ise tüp gazın fiyatı yeniden yükseltilerek 45.75 TL’ye çıkarıldı. Son zam ile birlikte ev tipi 10 kiloluk tüp gazın fiyatı önceki gün itibariyle 48,75 TL’ye yükseldi.

Türkiye’de 12 kg tüp gaz 80 ila 95 TL arasında

Türkiye’de ise tüp gaz fiyatları illere göre değişiklik gösterirken, Kıbrıs’a oranla daha pahalı olduğu görüldü. YENİDÜZEN, Türkiye’deki 3 LPG firmasının ev tipi 12 kiloluk tüp gaz fiyatlarını İstnabul, İzmir, Ankara ve Mersin illeri bazında inceledi.

Kıbrıs’taki 10 kiloluk tüp gaz ile Türkiye’deki 12 kiloluk tüp gaz fiyatları arasındaki fark dikkat çekti.

Kıbrıs’ta ev tipi 10 kiloluk tüp gazın kilosu 4,8 TL’den satışa sunulurken, Türkiye’de 12 kiloluk ev tipi tüp gazın kilosu 6,6 TL ile 7,91 TL arasında değişim gösterdi. Fiyat bazında bakıldığı zaman ise Kıbrıs’ta ev tipi 10 kiloluk tüp gaz fiyatı 48,75 TL’ye satışa sunulurken, 23 Kasım’dan beri Türkiye’de ev tipi 12 kiloluk tüp gaz fiyatları 80 TL ile 95 TL arasında satışa sunuldu.

Arat: “Kış aylarında talep arttığı için fiyat artar”

Gaz fiyatlarındaki değişimi YENİDÜZEN’e değerlendiren K.T. Petrolleri Genel Müdürü Şirketi Cem Arat, dünyadaki gaz fiyatlarının artması nedeniyle artış yaşandığını dikkat çekerek, “gaz fiyatları borsada belirlenir. Değişik havzalar için değişik borsalar var. Biz Akdeniz ülkesi olduğumuz için Akdeniz ülkelerinin takip ettiği borsadaki fiyatın artışıdır” dedi. Dövizdeki artışın da fiyatlara yansıdığına işaret eden Arat, kış aylarında fiyatların normal olarak artış gösterdiğini vurguladı.

Arat, “LPG ülkemizde üretilmediği için yurt dışında geliyor. Yurt dışından gelen mallar genellikle dolar ödenir, dövizle alınır. Dolayısıyla dövizdeki bir değer değişikliği yapılan herhangi bir alışverişe yansır. İkincisi de LPG ürünü genellikle kış aylarında talebin fazlalılığı dolayısıyla fiyatı artan bir üründür. Bu ürünlerin fiyatlarında artışlarda düşüşler de olur. Bunları biz piyasaya yansıtıyoruz. Çünkü bunlar borsa fiyatları üzerinden alınıp satılır. Alış fiyatındaki artış neyse satış fiyatındaki artışa yansımasıdır” dedi.

“Dolum tesisleri kendi marjinal fiyatlarını da koyup satarlar”

“LPG’nin yıl içerisinde arttığı zamanlar da var düştüğü dönemler de var. Genel trend kış aylarında yükselmesi kış aylarında düşmesidir” diyen Arat, yıldan yıla farklı durumlarda olabileceğini, dünyadaki bir sürü siyasi, ekonomik olayla ilintili, arz talep kanunlarıyla ilgili konular olup, bunların uzmanlık konusu olan işler olduğunu belirtti.

Önümüzdeki dönemde gaz fiyatların artış olup olmayacağının bilinmediğini söyleyen Arat, “dünyadaki fiyatlar artarsa artar, düşerse düşer. Akaryakıt da elektrik fiyatları buna bağlıdır. Ülkedeki 3 dolum tesisi şirketi, bizden ve diğer firmadan da alırlar. Dolum tesisleri kendi marjinal fiyatlarını da koyup satarlar” şeklinde konuştu.

“Türkiye’de LPG fiyatları daha yüksektir”

Hükümetin 3 ay önce vergi sıfırlamasına gittiğini aktaran Arat, “Kıbrıs’ta 3 ay önce LPG fiyatlarının artmaması ve en azından artışın yansımaması için Hükümet vergiyi sıfırlayarak bu yönde bir fedakarlık yaptı” dedi.

Türkiye’de ise gaz fiyatlarının yüksek olduğunu söyleyen Arat, “Türkiye’de mutfak ihtiyacı olarak doğalgaz kullanılıyor. Bu nedenle LPG fiyatları daha yüksektir. Kıbrıs’taki fiyatlar daha iyidir” dedi.