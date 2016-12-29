Sendikalaşma ve toplu iş sözleşmesi talebinde bulundukları için işten çıkarılan CAS çalışanları 9 gündür Meclis önünde mücadele veriyor, hiçbir yetkili, hiçbir makam açıklama yapmıyor, duruma duyarlılık göstermiyor… 1.970 ile 2.100 TL arasında maaşlarla çalışırken işsiz kalan emekçilerin yaşam hikayeleri ise yürek burkuyor

Didem Menteş

Fisun Efeoğlu 30 yaşında… 4 yıldır CAS’ta yer hizmetleri bölümünde hizmet veriyordu. 2014 yılından maaş kesintisi nedeniyle asgari ücretle çalışıyor. Eşinden boşandı ve 6 yaşında bir kızı var. Kızının velayeti kendisinde olması nedeniyle tüm masraflarını karşılamak zorunda. Çocuğuna nasıl bir hayat hazırlayacağını bilemiyor. Her yurttaş gibi borçları var. Ama 9 gün önce işten çıkarıldığı için bu borçları nasıl ödeyeceğini bilemiyor. Ailesinin yardımıyla geçinmeye çalışıyor. En kötüsünün de işten çıkarıldığını ailesiyle konuşurken, küçük kızının bunu duyması oldu. “Çocuğumun insülin direnci yüksek, onu nasıl tedavi ettireceğim” diyor… Kızının kahvaltı masasına kendisine, “anne işten atıldın yılbaşı günü hediyemi nasıl alacaksın, biz ne yapacağız? Beni nasıl dolaştıracaksın? Beni doktora nasıl götüreceksin” sorularına ise yanıt veremediğini anlatıyor Fisun Efeoğlu… Sadece haklarını istedikleri için bu yola çıktıklarını, hiçbir suçları olmadığını haykırıyor Efeoğlu… Ve hükümet edenlere sesleniyor; “nasıl bir vicdana sahipsiniz?”