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"Fıstık Net" isimli iş yerinde hırsızlık

"Fıstık Net" isimli iş yerinde hırsızlık

Lefkoşa'da bulunan "Fıstık Net"e bu sabahın ilk ışıklarıyla giren hırsızlar 14 adet akıllı telefon ve 2 adet tableti çalarak kayıplara karıştı.

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Lefkoşa Küçük Kaymaklida faaliyette olan Fıstık Net'in bu sabahın ilk ışıklarında iş yeri camları kırıldı, olayda 14 adet cep telefonu, 2 adet de tablet çalındı.

Polis olay yeri ve bölgede bulunan bir çok kamera görüntüsüne el koydu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

Fotoğraf: Devrim DEMİR

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