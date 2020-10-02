"Fıstık Net" isimli iş yerinde hırsızlık

Lefkoşa Küçük Kaymaklida faaliyette olan Fıstık Net'in bu sabahın ilk ışıklarında iş yeri camları kırıldı, olayda 14 adet cep telefonu, 2 adet de tablet çalındı.

Polis olay yeri ve bölgede bulunan bir çok kamera görüntüsüne el koydu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.