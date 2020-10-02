"Fıstık Net" isimli iş yerinde hırsızlık
Lefkoşa'da bulunan "Fıstık Net"e bu sabahın ilk ışıklarıyla giren hırsızlar 14 adet akıllı telefon ve 2 adet tableti çalarak kayıplara karıştı.
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Lefkoşa Küçük Kaymaklida faaliyette olan Fıstık Net'in bu sabahın ilk ışıklarında iş yeri camları kırıldı, olayda 14 adet cep telefonu, 2 adet de tablet çalındı.
Polis olay yeri ve bölgede bulunan bir çok kamera görüntüsüne el koydu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Fotoğraf: Devrim DEMİR
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