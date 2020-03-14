Fırtınalı yağış ‘kırdı geçirdi’!

Perşembe akşamından beri etkisini gösteren kuvvetli rüzgarla karışık yağış, birçok kişiyi zarara uğrattı. Özellikle Girne bölgesinde etkisini gösteren fırtınada, bir restoranın camları kırıldı, çatıdaki uydu devrildi.

Lapta bölgesinde ise bir evin şömine bacası çatladı, evin üzerine yığıldı.

Fırtına ile karışık yağış, endişe yarattı.