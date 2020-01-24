Fırtına zarara yol açtı

Ülke genelini etkisi altına alan aşırı fırtına Lefkoşa'da da etkili oldu. Bugün Öğleden sonra Atatürk Caddesi’nde bir ağaç kökünden sökülerek aracın üzerine düştü. Belediye ekipleri olay yerine giderek sökülen ağacı yerinden kaldırdı.

Harmancı: "İhbarlarınız için 185 hattımız her zaman olduğu gibi devrededir"

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, fırtınadan dolayı düşen ağaç sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Harmancı açıklamasında, gelen ihbarlar ışığında belediye ekiplerinin bu konudaki çalışmalarının devam ettiğini, 185 ihbar hattının da devrede olduğunu söyledi.

Harmancı'nın yaptığı açıklama şöyle;

"Fırtına dolayısı ile düşen ağaç veya dallarına ekiplerimiz anında müdahele etmektedirler. Şu ana kadar 10 ihbara müdahele eden ekiplerimiz halen çalışmalarını yürütmektedir. Gelen 10 ihbardan 3 tanesinde hafif maddi zarar oluşmuştur. İhbarlarınız için 185 hattımız her zaman olduğu gibi devrede olup acil durumlar için de ekiplerimiz sahadadırlar."