Fırtına uyarısı
Meteoroloji Dairesi, yarın saat 12.00’ye kadar, rüzgarın kuzey ve batı yönlerden kuvvetli (39-49 km/saat), yer yer fırtına (62-74 km/saat) esmesinin beklendiğini duyurdu.
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Meteoroloji Dairesi, bu geceyarısından yarın saat 12.00’ye kadar, rüzgarın kuzey ve batı yönlerden kuvvetli (39-49 km/saat), yer yer fırtına (62-74 km/saat) esmesinin beklendiğini duyurdu.
Açıklamada, halkın ve yetkililerin tedbirli olunması gerektiğini bildirdi
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