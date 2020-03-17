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Fırtına uyarısı

Fırtına uyarısı

 Meteoroloji Dairesi, yarın saat 12.00’ye kadar, rüzgarın kuzey ve batı yönlerden kuvvetli (39-49 km/saat), yer yer fırtına (62-74 km/saat) esmesinin beklendiğini duyurdu.

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 Meteoroloji Dairesi, bu geceyarısından yarın saat 12.00’ye kadar, rüzgarın kuzey ve batı yönlerden kuvvetli (39-49 km/saat), yer yer fırtına (62-74 km/saat) esmesinin beklendiğini duyurdu.

Açıklamada, halkın ve yetkililerin tedbirli olunması gerektiğini bildirdi

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