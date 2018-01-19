Fırtına THY'ye rota değiştirtti

Türk Havayolları’na ait bir uçağın dün akşam fırtına nedeniyle Kıbrıs’ın güneyi üzerinden uçuş yaptığı bildirildi. Politis gazetesinde yer alan habere göre, Ercan – Ankara seferini gerçekleştirecek olan Türk Havayolları'na ait Anadolujet uçağı kötü hava şartları nedeniyle Strovolos üzerinden Lefkoşa’nın güneyinde alçak geçiş yaptı. Anadolujet uçağı Lakatamia ve Menokiko üzerinden uçtuktan sonra yeniden Akçay üzerinden Kıbrıs’ın kuzeyine geçti.

Politis gazetesine konuşan Kıbrıs Rum Sivil Havacılık Dairesi yetkilisi Haris Antoniadis, kötü hava şartları nedeniyle uçakların rota değiştirmesinin normal olduğunu ifade etti. Sivil havacılıkta milliyet ayırımının yapılmadığına vurgu yapan Antoniadis, yolcuların güvenliğinin öncelik olduğunu söyledi.

Sofi: “Sivil Havacılık Trafiğinde bu tür olaylar normal”

Öte yandan YENİDÜZEN’e konuşan KKTC Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, Ercan’dan Ankara’ya gitmek için yola çıkan uçağının kötü hava şartları nedeniyle güneyin üzerinden geçmesinde bir sıkıntı olmadığını, Sivil Havacılık Trafiğinde bu tür olayların normal olduğunu aktardı. Bahse konu uçağın pilotu tarafından böyle bir bilgi verilmediğini, kulede bu yönde bir kayıt olmadığını aktaran Sofi, meteorolojik durumlarda bu gibi olayların her zaman olabileceğini aktardı.