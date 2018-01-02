First Hesap Kampanyası'na yoğun talep

Creditwest Bank’ın, çocukların geleceğini güvence altına alarak onlara tasarruf alışkanlığı kazandırmak için yaklaşık 7 yıl önce hayata geçirdiği First Hesap Birikim Hesabı için düzenlediği kampanya sürüyor. Kampanya, veliler tarafından gelen yoğun talep üzerine 31 Ocak’a kadar uzatıldı.

Creditwest Bank Pazarlama Ekibi ve şubeleri, okul öncesi eğitim kurumlarından, kreşlerden gelen talepler doğrultusunda okul ziyaretlerini sürdürerek tasarruf bilincini genç nesillere aşılamaya devem ediyor. 2010 yılı ve sonrasında doğan çocukları kapsayan First Hesap kampanyası kapsamında açılan hesaplara Creditwest Bank’tan 500 TL’lik yatırım hediye ediliyor.

TASARRUF BİLİNCİ KAZANDIRMAK IÇIN OKULLARDA VE ŞUBELERDEN 4000’E YAKIN KUMBARA HEDİYE EDİLDİ

Çocuklara, yaşamları boyunca dünyadaki tüm kaynakların gerektiği kadar, idareli ve bilinçli tüketmeyi öğretmeyi hedefleyen Creditwest Bank, bu bilinçle Kasım ve Aralık ayı boyunca 11 okul öncesi eğitim kurumu ile kreşi ziyaret etti. Creditwest Bank şubelerinden ve okul öncesi kurumlarda 4000’e yakın kumbara çocuklara hediye edildi.

Kasım ve Aralık ayı boyunca Creditwest Bank Pazarlama Bölümü ekibi ile Creditwest Bank Bireysel Müşteri Temsilcileri tarafından Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu, Doğu Akdeniz Doğa Koleji, Artı Junior School, Mutlu Adımlar Kreş ve Anaokulu, British Culture College, Barış Anaokulu, Junior Home Kreşi, Vadili Okul Öncesi Anaokulu, Vadili Dünyanın Renkleri Anaokulu, Dört İşlem Eğitim Merkezi ve Atmosfer Eğitim Merkezi ziyaretleri gerçekleşti.