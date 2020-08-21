Fırın Kebabı yapan Mustafa Güzoğlu: “Özveri isteyen bir iş”

Dağyolulu (Fota) olan ve yıllar önce Lefkoşa’ya yerleşen Mustafa Güzoğlu, yıllar önce Küçük Kaymaklı’da bir kahve dükkânı açmıştı. Daha sonra bu dükkânı bir restoranta çeviren Güzoğlu, bu dükkânda Kıbrıs kültürünün vazgeçilmez lezzeti Fırın Kebabı yapmaya başladı. 25 yıldır bu işle uğraştığını belirten Mustafa Güzoğlu, gençliğinde bakkal dükkânı ve terzilik de yaptığını söyledi.

“Özveri isteyen bir iş”

Küçük Kaymaklı’da yer alan dükkânında Fırın Kebabı yapan Güzoğlu; “Bu iş özveri isteyen bir iştir. Sabah kalkıp fırını yapmak gerekiyor. Ondan sonra diğer rutin işlere geçmek lazım. Güne gülerek uyanırsanız, tüm bu işleri yaparken yorulmazsınız ve o gün güzel geçer. Bizim işimiz hem dükkanda, hem de dışarıda. İşlerimiz de çok şükür iyi durumda. Demek ki işimizi severek yapıyoruz” dedi.

“Kullandığım her şey organik”

Mustafa Güzoğlu; “Salatamda kullandığım sebzelerin yanında, patates, zeytinyağı gibi şeyleri ben kendim üretiyorum. Burada kullandığım her şey organik” ifadelerini kullandı.